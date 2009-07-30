На Житомирщине разбилась фура с пивом: 37 бочек «испарились» (фото)
Авария на автодороге Киев-Чоп
29 июля в Житомирский райотдел милиции обратился житель пгт. Решетиловки Полтавской области с заявлением о том, что 28 июля около 5 часов 30 минут на автодороге Киев-Чоп, поблизости с. Вересы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «МАЗ» с полуприцепом, в котором перевозились металлические бочки с пивом.
В период с 6 до 10 часов неизвестным было похищено 37 бочек пива емкостью 50 литров каждая. Общая сумма ущерба составляет 50 тыс. гривен.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая начала первоочередные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Украины в Житомирской области.
Обком со ссылкой на Житомир.info
Фото Зои Юхимчук/ УНИАН