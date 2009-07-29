В Севастополе финишировала «Казацкая регата»

В Севастополе сегодня финишировала «Казацкая регата», посвященная Дню Независимости Украины, которая проходит по историческим местам казацкой и воинской славы от Днепропетровска через Запорожье, Никополь, Херсон, Очаков в Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, в регате приняли участие более 20 яхт, в том числе - на заключительном, севастопольском этапе - 5 яхт Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и 3 яхты Черноморского флота Российской Федерации.

На Графской пристани Севастополя кубки и грамоты победителям «Казацкой регаты» вручил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ. Он в частности, пожелал участникам традиционной парусной гонки в следующие годы выйти уже и на пространства Средиземного моря.

Как сообщил журналистам многолетний организатор «Казацкой регаты» атаман Анатолий ЧЕРНІЙ, «мы пришли в Севастополь из Днепропетровска по тому водному пути, по которому ходили наши предки”. По его словам, «продолжая их славные боевые традиции, в следующем году мы в полном составе планируем дойти до турецкого Стамбула».