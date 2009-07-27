Московский этап Европейского покерного тура перенесен в Киев

Этап Европейского покерного тура (EPT), который первоначально должен был пройти в Москве в августе, состоится в Киеве в те же сроки, говорится в пресс-релизе организаторов турнира.

Причиной переноса стало исключение покера из Всероссийского реестра видов спорта. Отныне покер в России - азартная игра, а вступивший в силу 1 июля федеральный закон запрещает игорный бизнес на всей территории России, кроме четырех специально отведенных зон.

Украинские законы, где покер был признан видом спорта в июне 2009 года, не препятствуют проведению Европейского покерного тура, и решением организаторов старт шестого сезона EPT будет дан в Киеве 17 августа. Продлятся соревнования до 23 августа. Все игроки, выигравшие путевку на московский этап EPT, получат возможность приехать в Киев, сообщает РИА “Новости”.

Организаторы EPT выразили сожаление, что Москва не сможет принять этап самой престижной европейской серии покерных турниров.

"В этом году Европейский покерный тур будет масштабнее и лучше, стартуя в новой географической точке, в Киеве, - заявил промоутер EPT Джон Даси. - Мы надеемся, что российские и зарубежные игроки с пониманием отнесутся к изменению места проведения турнира и приедут на праздник покера в Киев, перелет до которого займет у европейцев на час меньше”.