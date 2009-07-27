В Германии ужесточили оружейное законодательство

В субботу в Германии вступили в силу новые правила хранения гражданами оружия. Они предусматривают ужесточение наказания за незаконное владение огнестрельным оружием.

Одной из причин ужесточения законодательства явилась кровавая драма в городе Виннендене, произошедшая 11 марта 2009 года. Тогда 17-летний Тим К. застрелил 15 человек и покончил с собой. Убийца воспользовался пистолетом своего отца, которым тот владел на легальных основаниях.

Это событие в очередной раз заставило немецких политиков задуматься о необходимости ужесточить меры контроля над охотничьим и спортивным оружием, находящимся в частных руках. Таких стволов, по некоторым подсчетам, не менее десяти миллионов. Официальных данных о количестве огнестрельного оружия в Германии не существует, поскольку в стране нет единой системы его учета.

Теперь полицейские получат больше прав при проведении проверок и задержании лиц, владеющих оружием. До 2012 года будет создан национальный регистр, включающий данные о всех владельцах оружия в стране.

Владельцы нелегального оружия до конца года могут сдать его в полицию, не объясняя происхождение своего арсенала и не подвергаясь никаким карательным санкциям.

Доступ к крупнокалиберным винтовкам разрешен теперь лишь людям, достигшим совершеннолетия. Владельцы оружия, хранящие его дома, должны быть готовы к неожиданным проверкам представителями властей.

Вместе с тем закон не предусматривает запрет пейнтбола. Эту игру, в которой люди бегают друг за другом и стреляют пульками с краской, сочли опасной для психики немцев и запретили тоже после расстрела в школе Виннендена.

"Немецкая волна"