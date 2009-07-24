Перевернулась маршрутка Киев-Ривне: пострадали 12 человек

В Житомирской области перевернулась маршрутка: пострадали 12 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера возле села Садки Житомирского района, на автодороге Киев-Чоп, водитель частного маршрутного микроавтобуса, который с 16 пассажирами двигался из столицы в Ривне, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и, избегая столкновения с легковым автомобилем, перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По состоянию на сегодняшнее утро 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 122 автоаварии, в которых погибли 14 и травмированы 170 человек.