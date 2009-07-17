Только 18% нетрезвых водителей были лишены прав

В Севастополе по итогам первого полугодия в результате рассмотрения 890 административных дел, связанных с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, только 160 водителей (18%) были лишены прав вождения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре отдела ГАИ Управления МВД в Севастополе, отметив, что в некоторых других регионах Украины процент принятых соответствующих решений больше в 2-2,5 раза.

По информации пресс-центра, за 6 месяцев текущего года сотрудниками ГАИ города задокументировано 31 тыс. 432 случая нарушений Правил дорожного движения, из них 1 тыс. 128 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, по данным ГАИ, в судах также практически отсутствует практика лишения права управлять транспортным средством за совершение ДТП: по итогам рассмотрения 1 тыс. 449 административных дел лишены права управления только 15 водителей.