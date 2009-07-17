10 полицейских ранены в столкновениях с религиозными евреями

Не менее десяти израильских полицейских получили в четверг ранения в столкновениях с религиозными евреями, которые третий день проводят акции протеста в Иерусалиме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные телеканалы.

Причиной волнений стал арест представительницы общины, которая, как утверждает следствие, два года морила голодом своего сына. Израильская пресса пишет, что трехлетний ребенок весит всего семь килограммов.

В четверг сотни ультраортодоксов, недовольных вмешательством властей в дела общины, перекрывали автодороги, жгли мусорные контейнеры, кидали камни в полицейских, легко ранив десятерых из них. Против демонстрантов вновь была брошена конная полиция и задействованы водометы. Два десятка участников акций протеста задержаны.

Опасаясь за безопасность своих работников, мэрия Иерусалима ранее приостановила коммунальное обслуживание нескольких религиозных кварталов, ставших эпицентром беспорядков.

Арест женщины - не единственный повод для недовольства ультраортодоксов, составляющих до трети населения города. На протяжении последних нескольких недель они столь же активно протестуют против решения иерусалимских властей оставить открытой в субботу одну из крупнейших городских парковок.