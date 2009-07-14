Как ГАИ «переживает» за чистый воздух

Если вашей машине больше 10 лет, она почти автоматически попадет в “черный список”. Готовьте штраф - 850 гривен. Но борьба за чистую окружающую среду заканчивается уже завтра...

Украинская Госавтоинспекция начала активно заниматься экологическими проблемами. В последние дни в стране проходит операция с высоким названием “Чистый воздух”. Работники ГАИ проверяют уровень вредных выбросов двигателей иномарок и отечественных авто, и щедро выписывают штрафы за его превышение. Цена чистого воздуха не маленькая – до 850 гривен с автомобиля. И нарушителей хватает, ведь если вашей машине больше 10 лет, она почти автоматически попадет в “черный список”.

Вроде бы цель благородная – беспокоятся в украинской ГАИ о чистоте окружающей среды. Но как-то неубедительно все это выглядит. Во-первых, новенькие машины де-факто не загрязняют воздух. Интересно, найдется ли в нашей стране хоть один властьимущий, должностное лицо, политик или бизнесмен, чьему автомобилю больше десятка лет? (Конечно, речь не идет о каких-то старинных раритетных машинах). Мне слабо верится. Следовательно весь груз материальных санкций ложится на плечи рабочих и крестьян, которые в наследство получают советские лады и москвичи. Дискриминация получается...

Но это не единственный спорный вопрос. Поборются так наши доблестные сотрудники ГАИ с “загрязнителями” воздуха до 15 июля, навыписывают штрафов, выполнят план, и спокойно будут заниматься другими “операциями”. А 16-го утром все те же старые автомобили-нарушители свободно выедут из своих гаражей, и уже якобы не будет их двигатель выделять токсичные газы до следующей проверки.

А если бы действительно было желание уменьшить выбросы токсичных веществ от автомобилей, то в стране давно бы пропагандировался экологически чистый транспорт или биотопливо. Например, взять ту же Голландию. Основное средство передвижения в столице Нидерландов – велосипед. Для двуколесных здесь даже светофор “вечнозеленый”. И для здоровья полезно, и для окружающей среды, и количество ДТП меньше. Даже мэр Амстердама на велосипеде на работу ездит, если не пешком добирается...

Анна Ященко