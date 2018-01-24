13-й фестиваль "Вечера французского кино" объявил программу

Откроет фестиваль лента «Молодой Годар» – комедийная биография от автора оскароносного «Артиста» Мишеля Хазанавичуса. Фильм расскажет о бурных годах в жизни отца новой французской волны, режиссера Жана-Люка Годара, и сосредоточится на его отношениях с молодой женой, актрисой Анной Вяземски. В главных ролях – секс-символ французского кино Луи Гаррель и звезда «Нимфоманки» Ларса фон Триера Стейси Мартин. Мировая премьера «Молодого Годара» прошла в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где лента претендовала на «Золотую пальмовую ветвь».

Другой фильм «Вечеров французского кино» из каннского конкурса – трагикомедия «Хеппи-энд» Михаэля Ханеке. Свою новую работу двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» снял со звёздами французского кино – Изабель Юппер, Матье Кассовицем и легендарным Жаном-Луи Трентиньяном. В центре сюжета – большая семья, в которой у каждого есть свои скелеты в шкафу.

Монументальный байопик «Роден» Жака Дуайона расскажет о великом скульпторе Огюсте Родене и женщинах, вдохновлявших его творчество. В главной роли – Венсан Линдон, один из главных французских актеров современности, призер Канн за лучшую мужскую роль («Закон рынка»).

Бессмертный жанр французской комедии представляет лента «Ищите женщину» Су Абади, романтическая история любви парижан Армана и Лейлы. Религиозный брат девушки не разрешает ей видеться с любимым, но Арман не сдается: он приходит к ним в дом под видом смиренной Шахерезады, с ног до головы завернутой в хиджаб.

«Вечера французского кино» пройдут в Украине с 24 по 31 января 2018 года. По традиции, коллекцию новых и лучших французских фильмов представляют Посольство Франции в Украине, Французский Институт в Украине и компания «Артхаус Трафик». В Киеве фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами, в других городах – в украинской озвучке. До конца января «Вечера французского кино» пройдут в Харькове, Мариуполе, Сумах и Львове. В феврале показы фестиваля смогут посетить жители Одессы, Винницы, Запорожья и Черновцов.

Гастрономический партнер открытия – Le Silpo

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