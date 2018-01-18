Против корпорации "АТБ" осуществлена очередная грязная провокация

17 января 2018 года в зале Верховной Рады неизвестными лицами осуществлена очередная попытка запятнать репутацию крупнейшей торговой сети «АТБ».

Среди народных депутатов Украины распространен буклет, содержащий откровенно лживую информацию о группе компаний «АТБ» и клеветнические обвинения ее совладельца Геннадия Буткевича в якобы преступных действиях против национальных интересов Украины. Об этом сообщили более 20 средств массовой информации.

Группа «АТБ» расценивает этот случай как очередную попытку заинтересованных лиц подорвать стабильную работу стратегически важной социально-ориентированной сети дискаунтеров «АТБ», что может привести к катастрофическим последствиям для продовольственной и других стратегических отраслей Украины.

Начиная с 2014 года, на торговую сеть «АТБ» непрерывно осуществляются информационные атаки, во время которых некоторыми журналистами и даже экспертами-политологами за большие деньги распространяется недостоверная информация. Об этом неоднократно сообщалось в СМИ.

В апреле 2015 года информационные провокации против национальной сети дискаунтеров «АТБ» переросли в войну на полное уничтожение предприятия. В Верховную Раду Украины был внесен законопроект о национализации имущества торговой сети «АТБ» на основании обвинений в якобы финансировании терроризма. При этом каких-либо производств в СБУ, ГПУ и других правоохранительных органах Украины относительно предприятий группы «АТБ» не было.

Позже один из соавторов законопроекта извинился перед владельцами «АТБ» за скандальный законопроект:

Неоднократно магазины «АТБ» в разных городах Украины подвергались провокациям и откровенно бандитским нападениям.

Группа компаний «АТБ» официально заявляет о том, что никакая информация из буклета, который распространяли 17 января в сессионном зале ВРУ, не соответствует действительности и имеет заведомо сфабрикованный характер. Изложенные в лживом бюллетене сведения о структуре предприятий, схемы ведения бизнеса и прочее, есть ни чем иным, как разгулом больной фантазии предателей Украины, которые пытаются не только спасти себя от уголовной ответственности, но и осуществить мощную атаку на экономику Украины.

Мы предполагаем, что заказчиком этой грязной провокации является народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко, бывший председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка, в собственности семьи которого находится корпорация по производству снеков S GROUP.

Сейчас Службой безопасности Украины возбужден и расследуется ряд уголовных дел в отношении должностных лиц предприятий S GROUP, в том числе – по фактам финансирования террористов в ОРДЛО.

Деятельность Сергея Рыбалки была осуждена украинскими парламентариями.

Предприятия «АТБ» всегда были, есть и будут законопослушными юридическими лицами, обеспечивают большинство населения Украины продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости по минимальным ценам. Предприятия «АТБ» обеспечивают работой более 55 тыс. украинцев. В 2017 году группа «АТБ» перечислила в бюджеты различных уровней и спецфонды свыше 6,3 млрд грн налогов и сборов.

Торговая сеть «АТБ» и ее совладелец Геннадий Буткевич планируют использовать все доступные законные методы по защите чести, достоинства и деловой репутации. В том числе, будут сформированы соответствующие иски в суд, обращения к СБУ, ГПУ, МВД и другие правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело, установить заказчиков, исполнителей, других причастных к провокации лиц, и наказать их согласно действующему законодательству Украины.

Просим работников СМИ и другие лица воздержаться от использования недостоверной информации!

Пресс-служба Корпорации «АТБ»