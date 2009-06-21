На руинах Стоунхенджа собрались более 30 тыс. человек

Ночью тысячи людей собрались на юге Англии, чтобы отметить самый длинный день в году. Как сообщили представители властей страны, более 30 тыс. человек приехали на руины древнего Стоунхенджа для празднования длиннейшего дня года в северном полушарии - дня летнего солнцестояния, передает Би-би-си.

Стоунхендж - внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона. Это одна из самых популярных достопримечательностей страны. Ежегодно его посещают более 750 тыс. туристов. Его строили поэтапно, начиная с III тысячелетия до н.э.

Точное предназначение до сих пор остается загадкой. В начале XIX века утвердилась версия о Стоунхендже как святилище друидов. Некоторые считали, что это гробница Боадицеи — языческой королевы. Авторы XVIII века подметили, что положение камней можно увязать с астрономическими явлениями. Наиболее известная современная попытка истолкования Стоунхенджа как грандиозной обсерватории каменного века, что и делает его местом, наиболее подходящим для празднования зимнего и летнего солнцестояния.