Пессимистически отношусь к прогнозам Минэкономики

(На днях Министерство экономики обнародовало прогноз экономического развития страны. В частности, прогнозируется, что индекс реального ВВП, начиная с 2008 года будет составлять в среднем 106,6%, объемы экспорта товаров – 108,7%, средняя заработная плата превысит полторы тысячи гривен.)

Я с очень большой осторожностью отношусь к прогнозам, особенно к тем, что касаются следующих лет. Украина специфическая страна, и будущее развитие у нас определяют не объективные экономические факторы, а скорее политические. Все зависит от того, какое правительство будет находиться у власти, какой оно будет проводить курс, какие внешние факторы будут углублять или стимулировать внутреннее развитие.

Поэтому я достаточно пессимистически отношусь к каким-либо прогнозам, а тем более к прогнозу Минэкономики.

Виталий Плотников, доктор экономических наук, заведующий отделом валютно-финансовых отношений Института международных отношений