Водитель Лексуса, заблокировавшего центр Киева «попал» на 24 тысячи?

Коммунальное предприятие “Киевпастранс” предлагает водителю “Лексуса”, который 16 июня на полтора часа заблокировал движение троллейбусов в центре Киева, добровольно компенсировать нанесенный предприятию ущерб.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник службы организации движения “Киевпастранса” Сергей КРУПКА.

Он отметил, что действия водителя, которые привели к срыву пассажирских перевозок во вторник с 15.30 по 16.55 на участке «Станция метро «Лукьяновская» – Майдан Незалежности», нанесли предприятию материальный ущерб на сумму почти 24 тыс. грн. С.КРУПКА добавил, что на протяжении этого периода было задержано движение 12-ти троллейбусов на маршрутах №16 и №18.

С.КРУПКА сообщил, что сейчас предприятие готовит к водителю исковое заявление в суд. В то же время, по его словам, “Киевпастранс” предлагает водителю “Лексуса” добровольно компенсировать нанесенный предприятию ущерб. “Мы ждем его у нас до вторника, чтобы полюбовно решить этот вопрос”, – сказал начальник службы организации движения. В случае, если водитель не примет это предложение, заметил С.КРУПКА, предприятие будет обращаться в судебные инстанции.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в 15.30 произошла задержка движения троллейбусных маршрутов №16 и №18 в результате несанкционированной парковки автомобиля «Лексус» на Майдане Незалежности.

Работникам КП «Киевпастранс» и ГАИ Главного управления МВД Украины в городе Киеве, которые оперативно выехали на место события, не удалось возобновить движение троллейбусов, поскольку водителя частного автомобиля не было вблизи транспортного средства. В 16.55 пассажиры самостоятельно переставили легковой автомобиль, после чего движение троллейбусов было возобновлено.

Как отметили в коммунальном предприятии, "неоправданные действия водителя частного автомобиля привели к срыву пассажирских перевозок с 15.30 по 16.55 на участке «Станция метро «Лукьяновская» – Майдан Незалежности» и нанесли существенный материальный ущерб предприятию".