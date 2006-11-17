Звезда модельного дома Армани умерла от истощения (фото)

Чрезвычайная худоба моделей, работающих на показах одежды, уже давно вызывает возмущение в обществе. Навязываемый работницами подиума эталон женской красоты, которая отличается от традиционных 90-60-90 в сторону все большего убывания, заставляет девушек, желающих походить на моделей, неистово худеть, доводя себя до истощения и анорексии. Однако даже недавний скандал, фактически оставивший без работы самых тощих моделей, нисколько не прибавил им веса. Наоборот, ради заветных контрактов девушки продолжают голодать, что порой приводит к самым трагическим последствиям.

Звезда модельного дома Джорджио Армани Ана Каролина Рестон скончалась накануне от истощения, на которое обрекла сама себя ради высокооплачиваемой работы. Девушке был всего 21 год. По информации врачей, обследовавших тело, при росте 174 см погибшая весила всего 40 килограммов. Организму просто не хватило сил, чтобы выдержать бешеный ритм ежедневного труда модели.

В своем возрасте Ана Каролина могла уже считаться ветераном модельного бизнеса. Красавица родом из Бразилии начала свою карьеру в 13 лет, снимаясь для журналов. Ее фото публиковали издания всего мира – от Токио до Мехико, не говоря уже о Мекке дизайнерского искусства – Париже. В последние годы она работала для самых уважаемых агентств: у нее были заключены контракты с Ford, Elite и L`Equipe.

Рестон часто работала на показах дома Армани. Однако, испугавшись осуждения после упомянутого скандала, знаменитый модельер отказал не в меру стройной Ане Каролине в участии в своем последнем шоу. 25 октября девушка попала в больницу с диагнозом "недостаточность печени" и смогла выйти оттуда, только когда врачи восстановили функционирование организма.

Но, похоже, первый "звоночек" нисколько не испугал девушку. Она продолжала ничего не есть. По свидетельствам кузины, Рестон питалась только яблоками и помидорами и начинала скандалить, когда родные предлагали ей съесть что-нибудь еще. К тому же больной она себя не чувствовала, разве что весила мало.

Хуже всех сейчас матери умершей. Она винит себя во всем, что произошло с ее дочерью. "Она работала, чтобы помогать мне", – говорит несчастная женщина, страдающая болезнью Альцгеймера. А вот начальнице Анны Каролины – шефу агентства L`Equipe Лисе Кольрауш – остается только развести руками: она потеряла одну из лучших моделей из-за собственной невнимательности. По ее словам, она и не замечала, что у Рестон что-то не в порядке.

Утро.ру