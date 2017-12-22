Депутаты обсудят политические вызовы для Украины на 2018 год
Готовы ли основные политические силы руководствоваться национальными интересами?
22 декабря (пятница) 2016 в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Политические вызовы для Украины в 2018 году»
Организатор круглого стола - Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
1. Наиболее значимые достижения и потери Украины в 2017 году.
2. Болевые точки внутренней политики накануне предвыборного года. Готовы ли основные политические силы руководствоваться национальными интересами?
3. Ключевые события в социальной сфере. Как повлияли пенсионная реформа и повышение минимальной зарплаты на жизнь украинском?
4. Внешняя политика. Как в дальнейшем повлияют на Украину события 2017 (получение безвиза, напряжение в отношениях с западными соседями)
5. Вопрос Донбасса. Удастся ли достичь мира и введение международного контингента? Станет ли это началом реинтеграции?
6. Борьба с коррупцией. Чего удалось достичь в 2017 году, чего ждать в следующем?
Участники круглого стола:
Юрий Соловей, народный депутат Украины (БПП);
Виктория Сюмар, народный депутат Украины ( «Народный фронт»);
Олег Березюк, народный депутат Украины ( «Объединение« Самопомощь »»);
Сергей Соболев, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»).
Модератор - Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина
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