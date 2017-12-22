Депутаты обсудят политические вызовы для Украины на 2018 год

22 декабря (пятница) 2016 в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Политические вызовы для Украины в 2018 году»

Организатор круглого стола - Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

1. Наиболее значимые достижения и потери Украины в 2017 году.

2. Болевые точки внутренней политики накануне предвыборного года. Готовы ли основные политические силы руководствоваться национальными интересами?

3. Ключевые события в социальной сфере. Как повлияли пенсионная реформа и повышение минимальной зарплаты на жизнь украинском?

4. Внешняя политика. Как в дальнейшем повлияют на Украину события 2017 (получение безвиза, напряжение в отношениях с западными соседями)

5. Вопрос Донбасса. Удастся ли достичь мира и введение международного контингента? Станет ли это началом реинтеграции?

6. Борьба с коррупцией. Чего удалось достичь в 2017 году, чего ждать в следующем?

Участники круглого стола:

Юрий Соловей, народный депутат Украины (БПП);

Виктория Сюмар, народный депутат Украины ( «Народный фронт»);

Олег Березюк, народный депутат Украины ( «Объединение« Самопомощь »»);

Сергей Соболев, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»).

Модератор - Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).