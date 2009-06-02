Во Львове установят памятник Пушкину

Во Львове 6-7 июня будут отмечать Пушкинские дни.

Об этом сообщил УНИАН председатель Русского культурного общества имени Александра Пушкина Игорь КОРЧЕВСКИЙ.

Все праздничные мероприятия будут посвящены 20-летию Русского общества имени А.Пушкина, основанного во Львове, и 210-й годовщине со дня рождения великого русского поэта.

Также 6 июня во Львове возле Русского культурного центра установят бюст русского поэта Александра Пушкина.

Как проинформировал И.КОРЧЕВСКИЙ, средства на установление памятника дал украинский меценат Владимир САМБОРСКИЙ, который сейчас проживает в российском городе Тюмень, а бюст великого поэта создал канадский скульптор Олег ДЕРГАЧЁВ, бывший львовянин.