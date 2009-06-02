Во Львове установят памятник Пушкину
17:30, 02 июня 2009Разное
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6-7 июня - Пушкинские дни
Во Львове 6-7 июня будут отмечать Пушкинские дни.
Об этом сообщил УНИАН председатель Русского культурного общества имени Александра Пушкина Игорь КОРЧЕВСКИЙ.
Все праздничные мероприятия будут посвящены 20-летию Русского общества имени А.Пушкина, основанного во Львове, и 210-й годовщине со дня рождения великого русского поэта.
Также 6 июня во Львове возле Русского культурного центра установят бюст русского поэта Александра Пушкина.
Как проинформировал И.КОРЧЕВСКИЙ, средства на установление памятника дал украинский меценат Владимир САМБОРСКИЙ, который сейчас проживает в российском городе Тюмень, а бюст великого поэта создал канадский скульптор Олег ДЕРГАЧЁВ, бывший львовянин.
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