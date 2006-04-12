Семимесячному сыну Бритни Спирс поставили страшный диагноз

Недавно семимесячному Шону врачи поставили страшный диагноз: трещина черепа. Травму малыш получил, упав с высокого стула во время кормления. Несчастье случилось тогда, когда самой Бритни и ее мужа Кевина Федерлайна не было дома, а за ребенком присматривала няня.

Поначалу родители не придали инциденту большого значения, но Бритни встревожилась, когда увидела, что ребенок стал необычно сонливым. Она отвезла сына в больницу, где малыша осмотрели и поставили диагноз. Доктора говорят, что их беспокоит не столько сам перелом, сколько возможное появление тромба.

По поводу травмы ребенка его родителям пришлось давать объяснения полиции и Департаменту по делам детей и семьи, куда из больницы поступила информация о происшествии.

Утро.ру