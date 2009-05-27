Луценко вновь обратится в суд, если "Бильд" продолжит упрямиться

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО и его представители повторно обратятся в суд, если немецкое издание «Бильд» (Bild) не опубликует опровержения неправдивой информации об инциденте с его участием в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Об этом сегодня заявила народный депутат, член Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию инцидента с участием Ю.ЛУЦЕНКО Екатерина ЛУКЬЯНОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”.

По словам Е.ЛУКЬЯНОВОЙ, если некоторым украинским политикам показалось, что решение Земельного суда Берлина по иску сына министра внутренних дел Украины Александра ЛУЦЕНКО к немецкому электронному изданию «Бильд», которым эта газета обязана опубликовать опровержение неправдивой информации об инциденте в аэропорту Франкфурта-на-Майне, так и не будет выполнено, - они глубоко ошибаются.

“Я знаю Юрия ЛУЦЕНКО как человека, для которого собственная честь и достоинство, а тем более, достоинство собственных детей (в данном случае речь идет об оскорблении изданием «Бильд» его сына Александра) является той ценностью, в отстаивании которой его не остановит никакая правовая казуистика, за которой стремится спрятаться руководство «Бильд». Если нужно будет во второй раз и в третий раз обратиться в суд, Ю.ЛУЦЕНКО и его представители обязательно это сделают, и опровержение откровенной лжи на колонках желтой газетенки таки будет опубликовано, как бы кто этого ни пытался избежать”, - сказала она.

При этом народный депутат отметила, что речь идет не о претензиях Ю.ЛУЦЕНКО и его сыне к государству Германия.

“Речь идет о претензиях к тем народным депутатам, которые стремятся использовать публикацию в зарубежной желтой прессе для раздувания политической истерии в Украине. Речь идет о претензиях к украинским чиновникам, к посольству нашего государства в Германии, которое вместо того, чтобы защитить права украинских граждан занимается сбором третьесортного компромата на них и откровенной фабрикацией фактов”, - отметила она.

Е.ЛУКЬЯНОВА также отметила, что в данном случае речь идет о претензиях к тем политикам, которые используют всякие сплетни для унижения 300 тысяч украинских милиционеров, которые честно выполняют свой долг перед государством.

Как сообщал УНИАН, Земельный суд Берлина 22 мая вынес решение о публичном опровержении материалов в немецком издании www.bild.de. В соответствии с решением суда, газета «Бильд» в течение двух недель, в случае неподачи апелляции, должна исполнить решение Земельного суда Берлина и опровергнуть неправдивую информацию, распространенную в отношении сына министра – Александра ЛУЦЕНКО. Ответчик должен опубликовать опровержение без вставок и упущений, срочно и без денежного взыскания с заявителя.

26 мая пресс-секретарь издательства Axel Springer AG Тобиас ФРЁЛИХ заявил, что издательство не намерено публиковать опровержение части статьи в газете “Бильд” (Bild) об инциденте с участием Ю.ЛУЦЕНКО и его сыне в аэропорту Франкфурта-на-Майне 4 мая.