Bild отказывается печатать опровержение Луценко

Издательство Axel Springer AG не намерен публиковать опровержение части статьи в газете “Бильд” (Bild) об инциденте при участии министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и его сына в аэропорту Франкфурта-на-Майне 4 мая.

Об этом корреспонденту "Немецкой волны" заявил пресс-серетарь издательства Тобиас ФРЕЛИХ.

Он подтвердил, что к издательству действительно поступил запрос от адвоката Ю.ЛУЦЕНКО с требованием изъять из электронной версии газеты часть публикации и обнародовать опровержение части обвинений. Однако, по словам Т.ФРЕЛИХА, издательство Axel Springer AG, которому принадлежит газета Bild, это требование отвергло.

Согласно закону о печати федеральной земли Берлин, к юрисдикции которой относится это издательство, периодические издания могут отклонить требование заинтересованных лиц или институтов об обнародовании опровержения, если считают, что у этих лиц нет обоснованного интереса в обнародовании опровержения. В таком случае заинтересованная сторона обращается в суд. Палата по делам печати как правило выносит в таких случаях не приговор, а "распоряжение суда об обеспечении претензий стороны". Только в следующем судебном процессе, на основании апелляции печатного издания относительно этого распоряжения, рассматривается суть дела.

Как сообщил Т.ФРЕЛИХ, по состоянию на 26 мая его издательство не получило даже письменного распоряжения суда по этому поводу. В случае, если такое поступит, Axel Springer AG оставляет за собой право на дальнейшие юридические шаги.

Как сообщал УНИАН, 5 мая немецкая газета «Бильд» сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО с сыном 4 мая провели полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, их в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми, но он подает в отставку с должности министра внутренних дел Украины, чтобы не дестабилизировать ситуацию в МВД.

Сын министра решил судиться с газетой "Бильд". Он требует опровержения информации о вроде бы пребывании в аэропорту в составе украинской делегации в состоянии алкогольного опьянения.

Земельный суд Берлина 22 мая вынес решение о публичном опровержении материалов в немецком издании www.bild.de.

Согласно решению суда, газета «Бильд» на протяжении двух недель, в случае неподачи апелляции, должна выполнить решение Земельного суда Берлина и опровергнуть ложную информацию, распространенную в отношении сына министра – Александра ЛУЦЕНКО.

Согласно судебному решению, ответчик должен опубликовать опровержение без вставок и упущений, срочно и без денежного взыскания с заявителя, а также без гонорара для Интернет-издания www.bild.de.