Митрофанов извинился перед Тимошенко за эротическую ”Юлю” (фото)

Депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Алексей Митрофанов извинился перед Юлией Тимошенко за снятый им прошлым летом эротический фильм "Юля", где прототипом главной героини стала лидер БЮТ, а главного героя - президент Грузии Михаил Саакашвили.

"В русле критики со стороны коллег по партии и Владимира Жириновского я хочу принести извинения за эротический фильм "Юлия", снятый мною прошлым летом", - цитирует Митрофанова агентство РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании Госдумы в среду, Митрофанов сообщил, что в ближайшее время в эфире одного из украинских телеканалов лично принесет извинения Тимошенко. "Фильм является явным перебором", - признал депутат, добавив, "то, что планировалось как шутка в интернете, имело серьезный политический резонанс".

26-минутный фильм "Юлия" снят по сценарию Алексея Митрофанова, который и финансировал проект.

По сюжету главный герой Миша (актер Ален Мелик-Григорян), похожий на президента Грузии Михаила Саакашвили, едет на дачу к девушке Юле (актриса Елена Бонд, бывшая "мисс Москва"), которую сделали похожей на тогдашнего премьера Украины Юлию Тимошенко. Главные герои предаются любви в постели, бассейне и даже в вертолете, причем в некоторых постельных сценах участвует "карлик Вова". Юля постоянно выпытывает у Миши, что ему "сказал Буш".

Лента.ру