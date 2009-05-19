Дорожные строители пикетировали Черниговский облсовет

В Чернигове работники ЗАО "ДСУ-14" – одного из крупнейших дорожно-строительных предприятий - пикетировали Службу автомобильных дорог в области и областной совет, протестуя против коррупции при распределении государственных средств на ремонт и строительство дорог в регионе, а также против промедления с проведением соответствующего тендера.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции протеста возле облсовета приняли почти сто работников. По их словам, в 2008 году местные дорожные строители простаивали, находились в неоплачиваемых отпусках из-за того, что тендер на строительство и ремонт дорог состоялся на одного исполнителя. Выиграла этот тендер фирма из Донецкой области, которая освоила 75 млн. грн. – почти половину всех средств, выделенных на ремонт дорог в области. Ситуация в этом году является аналогичной, утверждают они.

"У нас нет работы. Мы работаем по три дня в неделю и, соответственно, имеем мизерные зарплаты", - жаловались участники пикетирования.

К протестующим вышла председатель облсовета Наталья РОМАНОВА. Она объяснила, что к распределению средств и объявлению тендера не имеет никакого отношения. "Тендерные процедуры – это тендерные процедуры, и вмешиваться я не имею права, иначе это будет коррупция", - отметила председатель облсовета. В то же время Н.РОМАНОВА признала, что требования участников акции протеста являются справедливыми, ведь у них нет работы.

Участники пикетирования передали обращение к областному совету. Они требуют от депутатской комиссии по вопросам строительства, транспорта и связи рассмотреть перечень объектов текущего ремонта с распределением по районам. Кроме того, заслушать на сессии отчет в.и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Черниговской области Евгения КУЛЬКИНА и рассмотреть целесообразность и его профессиональное соответствие пребывания в должности.

Служба автомобильных дорог во время проведения пикетирования не работала. Как объяснили журналистам охранники, в организации объявлен выходной.

Однако пикетчики обнародовали заявление к Е.КУЛЬКИНУ, где они требуют до 5 июня провести прозрачную закупку работ по строительству, капитальному и текущему ремонту автодорог местного значения при участии местных исполнителей. А также принять решительные меры по недопущению возникновения незавершенного строительства, которое осуществляется за государственные средства, как это произошло в прошлом году на автодорогах Мохначи – Углова Рудня, Деревины – Кусии, Добрянка - Олешня.

В случае промедления участники акции протеста пообещали обратиться в правоохранительные и контролирующие органы, а также перейти к более решительным действиям.