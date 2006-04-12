Тимошенко – политик-бульдозер

В риторике политика Ю.В. Тимошенко доминируют слова разрушительного характера - это говорит о наличии мощной деструктивной энергии. В наличии таковой мы смогли убедиться в период её премьерства, революционных событий. Воздействие её на себе ощутили не только коррупция и олегархическо-клановая система, но и экономика, культура, и внутренняя и внешняя политика Украины. Юлия Владимировна - это политик- бульдозер способный разрушить любую конструкцию и подготовить площадку для созидания чего-то нового.

Неуправляемость бульдозера обуславливается высокой степенью обидчивости Юлии Владимировны. Тимошенко активный и энергичный политик, прекрасный оратор (самых высоких образцов 1917 года), умеет ставить цель и настойчиво её добиваться. Длинный список достоинств даёт ей основание иметь высокое самомнение и гордыню. Это и есть ее Ахиллесова пята. Гордыня и самомнение ослепляют, не дают возможность видеть и признавать свои ошибки. Как следствие - развитие чувства личной обиды и несправедливости. Эти чувства и порождают мощнейшую энергию и желание отомстить, растоптать, доказать. Самомнение-желание доказать - разрушительная энергия – ошибки – обиды - самомнение и т. д. Это порочный круг Ю.В.Тимошенко, которым с успехом пользуются многие финансовые кланы и дальновидные политики. Они применяют Юлию Владимировну по назначению, то есть как бульдозер, устраняя своих настоящих и будущих конкурентов. Среди двадцати двух процентов, проголосовавших за БЮТ, очень много людей искренне сопереживающих главной героине сериала под названием "Судьба и мытарства Ю.В.Тимошенко". Но любой сериал надоедает, когда сюжет становится предсказуемым. Будем надеется, что когда-нибудь Юлия Владимировна разорвёт "свой порочный круг" и сможет контролировать свою мощную энергию. А сейчас НЕМЕДЛЕННО ДАЙТЕ ЕЙ КРЕСЛО, где её деятельность будет максимально полезна для Украины, А НЕ ТО...

Р.Б. Славянин, г. Харьков