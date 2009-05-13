Посол России при ЕС объяснил запрещение гей-парадов в Москве

Посол Российской Федерации при ЕС Владимир ЧИЖОВ объясняет, что запрещение гей-парадов в Москве вызвано лишь намерениями сохранить гражданское спокойствие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом посол заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя возможность отказа нидерландской группы The Toppers от выступления на «Евровидении» в Москве в случае запрещения гей-парада, назначенного на 16 мая.

«Моя личная позиция – право на сексуальную ориентацию является одним из прав человека. Но гей-парады, это уже нечто другое», - сказал В.ЧИЖОВ.

«Думаю, московская мэрия (запрещая гей-парады – УНИАН) руководствуется желанием избежать возможных столкновений и нарушений общественного спокойствия», - добавил российский посол.

Он также посоветовал лидерам гей-организаций России отмечать свои праздники другим образом, чем проведение гей-парадов.

Как сообщал УНИАН, нидерландская группа The Toppers заявила о намерении отказаться от участия в финале “Евровидения” в Москве, в случае, если московская мэрия снова запретит проведение гей-парада, как и в предыдущие годы.