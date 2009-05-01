Российские моряки отбились от пиратов досками и бревнами

Сухогруз Boularibank (на фото) под флагом Антигуа, большинство членов экипажа которого составляют граждане России, подвергся нападению сомалийских пиратов в Аденском заливе утром 28 апреля, но отразил их атаку подручными предметами, в том числе, досками и бревнами, сообщил в четверг сайт издания "Морской бюллетень - Совфрахт".

На борту судна во время нападения пиратов находились экипаж в составе 31 человека, в том числе 23 гражданина России, и 11 пассажиров, среди них англичане, голландцы, новозеландцы, француз, датчанин и австралиец.

"Пираты на двух лодках сблизились с теплоходом, обстреляли его из автоматов и произвели два выстрела из гранатометов. Капитан начал маневрировать, экипаж и бросившиеся ему на помощь пассажиры раскатали пожарные шланги и начали было отбиваться от пиратов водой, но затем решили открыть огонь более тяжелыми предметами. В пиратов полетели доски и бревна, находившиеся на грузовой палубе и применяемые для раскрепления палубных грузов", - говорится в сообщении.

Пираты не решились подойти вплотную к борту судна, опасаясь попасть под тяжелые куски дерева.

"Сухогруз благополучно ушел от погони и в настоящее время следует по назначению - из Кланга Малайзия на Гулль, Англия", - сообщает "Морской бюллетень - Совфрахт".

Как отмечается в сообщении, "представитель компании - менеджера судна заявил с английским юмором, что оружие против пиратов наконец найдено, не надо охраны и прочих глупостей, достаточно иметь под рукой запас досок и бревен".