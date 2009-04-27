Журналисты попались при "минировании" Киевской ГЭС

Милиция предупредила попытку журналистов «заминировать» Киевскую ГЭС.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, сегодня около 12.00 работники вневедомственной охраны, которые охраняют каскад гидротехнических сооружений Киевской ГЭС, заметили на упомянутом режимном объекте группу подозрительных лиц и автомобиль. После их задержания неизвестные заявили охранникам, что они – съемочная группа телепрограммы «Чрезвычайные новости», находятся здесь на редакционном задании и намерены имитировать заминирование дамбы Киевского водохранилища, чтобы отснять действия правоохранителей в этой чрезвычайной ситуации.

Работники охраны немедленно вызывали по телефону «102» наряд Вышгородского райотдела милиции, который задокументировал действия указанных лиц и изъял у них муляж взрывного устройства.

Соответствующие материалы в дальнейшем будут пересланы в Службу безопасности Украины.

Главное управление МВД Украины в Киевской области выражает удивление по поводу провокационных действий этих журналистов и обращается к Комиссии по журналистской этике дать им соответствующую оценку.

Милиция Киевской области просит журналистов не «минировать» режимные объекты.