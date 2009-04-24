ГАИ в Одессе нашла 15 автомобилей-клонов

15 автомобилей-двойников, собственники которые имеют документы ранее зарегистрированных транспортных средств, обнаружили инспекторы ГАИ за последние десять дней.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Управления ГАИ УМВД Украины в Одесской области Валерий КОЛОДУБ, «автомашины-клоны попадают в Украину без процедуры растаможивания или при проверке выясняется, что они похищены».

Большинство таких транспортных средств - элитные иномарки, качество которых удивляет даже самих сотрудников ГАИ, отметил В.КОЛОДУБ.

К примеру, по его словам, одна из последних машин, задержанных на одной из центральных улиц Одессы, имеет двойника «с теми же госномерами и такого же цвета в Киеве, что подтвердил собственник-житель столицы». При проверке выяснилось, что автомобиль похищен и переправлен в Одессу из Донецкой области, а эспертиза установила, что техпаспорт иномарки фальшивый, изменены также номера на его агрегате. Качество подделки оказалось настолько высоким, что лишь «при помощи официального дилера и отдельных носителей информации удалось определить подлинный кузовной номер», добавил В.КОЛОДУБ.

Пока что задержанные автомобили находятся на штрафплощадке. Руководству облуправления ГАИ надлежит решить, кто будет определять судьбу этих траспортных средств, а также привлекать к ответственности виновников нелегального ввоза автомобилей.