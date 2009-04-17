За покупку электромобиля будут доплачивать

Правительство Великобритании приняло программу, согласно которой с 2011 года каждому покупателю автомобиля с электромотором или гибридной установкой будет выплачиваться до 5000 фунтов стерлингов. Ожидается, что к этому времени в продаже появятся доступные электрокары, сообщает агентство Reuters.

Кроме того, власти страны решили выделить 250 миллионов фунтов стерлингов на выполнение мер по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Из них 20 миллионов будут потрачены на создание сети "электрозаправок" для машин и развития инфраструктуры, обеспечивающей комфортное владение электрокарами.

По словам министра транспорта Великобритании Джеффа Хуна, из 26 миллионов автомобилей, использующихся в Великобритании, на долю машин с электромоторами приходится всего 0,1 процента, что позволяет говорить о большом потенциале рынка электромобилей. Однако пока средняя стоимость электрокара в стране слишком высока - от 12 до 80 тысяч фунтов стерлингов в зависимости от мощности и комплектации автомобилей.

В Германии и Франции, напоминает Автолента.ру, действуют похожие меры, но распространяющиеся на покупателей любых автомобилей. Немцам при покупке новых машин и сдаче в утиль старого автомобиля выплачивают по 2500 евро, а во Франции "премия за автометаллолом" скромнее - 1000 евро.