Мужчина застрелил пятерых своих детей, узнав об измене жены

В США мужчина застрелил пятерых своих детей и покончил жизнь самоубийством, после того как узнал об измене жены, передает Associated Press .

Как сообщили представители полиции г.Оберн (штат Вашингтон), 34-летний Джеймс Харрисон застал супругу с другим мужчиной. После сообщения женщины, что к мужу она не вернется, Дж.Харрисон отправился домой, где расстрелял пятерых своих детей, которым было от 7 до 16 лет. После этого застрелился сам.