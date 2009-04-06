Мужчина застрелил пятерых своих детей, узнав об измене жены
22:38, 06 апреля 2009Разное
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Место трагедии – штат Вашингтон
В США мужчина застрелил пятерых своих детей и покончил жизнь самоубийством, после того как узнал об измене жены, передает Associated Press .
Как сообщили представители полиции г.Оберн (штат Вашингтон), 34-летний Джеймс Харрисон застал супругу с другим мужчиной. После сообщения женщины, что к мужу она не вернется, Дж.Харрисон отправился домой, где расстрелял пятерых своих детей, которым было от 7 до 16 лет. После этого застрелился сам.
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