Львовскую гостиницу ”разминировали”

Информация о заминировании львовской гостиницы “Опера” не подтвердилась.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, вчера после несколькочасового обследования помещений гостиницы взрывного устройства обнаружено не было.

Были эвакуировані 47 жителей и обслуживающий персонал гостиницы.

Работники милиции проводят ряд оперативных мероприятий с целью установления анонима.

Как сообщал УНИАН, вчера в 21.15 в оперативную службу «02» львовской милиции позвонил по телефону неизвестный, который сообщил о том, что заминирована одна из самых престижных гостиниц города «Опера».