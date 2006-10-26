Львовскую гостиницу ”разминировали”
10:43, 26 октября 2006Разное
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Теперь ищут "террориста"
Информация о заминировании львовской гостиницы “Опера” не подтвердилась.
Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, вчера после несколькочасового обследования помещений гостиницы взрывного устройства обнаружено не было.
Были эвакуировані 47 жителей и обслуживающий персонал гостиницы.
Работники милиции проводят ряд оперативных мероприятий с целью установления анонима.
Как сообщал УНИАН, вчера в 21.15 в оперативную службу «02» львовской милиции позвонил по телефону неизвестный, который сообщил о том, что заминирована одна из самых престижных гостиниц города «Опера».
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