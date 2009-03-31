СБУ раскрыла конкурента Укртелекома

Сотрудники СБУ во Львовской области обнаружили в частной квартире должностного лица одного из государственных предприятий подпольную телефонную станцию, которая в обход сети «Укртелекома» обеспечивала одновременную работу 124 телефонных соединений из-за границы в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Управления СБУ во Львовской области.

«Сотрудники СБУ прекратили деятельность мощного незаконного канала международной связи, функционирование которого наносило национальному оператору связи до 2 млн. грн. убытков в год. Оборудование, которое применялось для изменения международного трафика, было изъято в частном помещении должностного лица информационно-статистического центра одного из государственных предприятий Львовской области», - сообщает пресс-центр УСБУ.

Сотрудники СБУ изъяли у служащего специальные модемы, мощный компьютерный сервер и телекоммуникационное оборудование, которое обеспечивало одновременную работу 124 телефонных соединений из-за границы в Украину. По данным специалистов, использование изъятого оборудования давало возможность получать международный телефонный вызов из некоторых стран Западной Европы и СНГ в обход сети ОАО «Укртелеком».

Относительно должностного лица следственным отделом УСБУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Как сообщает пресс-центр, за последние два года это уже третий факт выявления сотрудниками СБУ незаконного канала международной телефонной связи. Раньше во Львове были обнаружены коммерческие структуры, которые предоставляли незаконные услуги связи между Украиной, странами Западной Европы и странами Северной Америки.