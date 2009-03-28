Из-за сердечного приступа у шофера маршрутка протаранила дерево
11:57, 28 марта 2009Разное
1270 0
ДТП в Луганске
В Луганске водитель маршрутного такси №215 из-за сердечного приступа не справился с управлением и совершил наезд на дерево.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Луганской области.
По их данным, водитель маршрутки, 1967 г.р., во время транспортировки скончался в карете скорой помощи. Еще три человека, пассажиры маршрутки, травмированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter