Всеукраинское женское авторалли стартует во Львове

28 марта во Львове стартуют VI Автомобильные соревнования среди женщин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, стартовать участницы соревнований будут от городской Ратуши - с Площади Рынок, дальше маршрут автопробега проляжет через старинные замки Львовcкой области - Олеский, Подгорецкий, Золочевский, исторический комплекс в городе Жовкве и Креховский монастырь.

29 марта в 17.00 участники прибудут во Львов на Площадь Рынок, где состоится торжественное награждение и закрытие соревнований.

«В мероприятии примут участие женские экипажи из Львова, Киева, Ровно, Черновцов», - информирует пресс-служба.