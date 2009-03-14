Могиле Гоголя вернут первоначальный вид

Восстановление первоначального вида могилы Гоголя станет одним из важнейших событий празднования 200-летнего юбилея писателя, сказал журналистам в пятницу заместитель министра культуры РФ Андрей Бусыгин.

"Памятник работы скульптора Томского, который сейчас установлен на могиле Гоголя на кладбище Новодевичьего монастыря, перенесут, а на его месте восстановят то надгробие, которое было в 1931 году демонтировано при повторном захоронении с кладбища Свято-Данилова монастыря".

Изначально Гоголь был захоронен в Свято-Даниловом монастыре. Там на его могиле стоял камень-голгофа, увенчанный бронзовым крестом. После того, как прах писателя был перезахоронен на кладбище Новодевичьего монастыря, на его могиле установили памятник работы Томского. Сам Гоголь завещал, чтобы его надгробие выглядело в соответствии с православными канонами.

По словам Бусыгина, первоначальный вид надгробия невозможно вернуть к юбилею Гоголя, который родился 1 апреля, по климатическим причинам - работы лучше всего будет начать летом.

"Я слышал версию, что камень с могилы Гоголя был перенесен на могилу Михаила Булгакова, но экспертиза не проводилась", - отметил замминистра.

По его словам, в любом случае "камень с могилы Булгакова никто забирать не будет". Он добавил, что будет сооружено новое надгробие по сохранившимся изображениям первоначального вида могилы Гоголя.

Он также отметил, что автор, который восстановит первоначальный вид надгробия, пока неизвестен. "Мы будем проводить тендер, так как установка будет осуществляться на государственные деньги", - заключил он.

РИА “Новости”