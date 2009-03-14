Облэнерго попыталось отключить свет исправительной колонии

Работники ОАО «Херсоноблэнерго» сегодня пытались отключить от электроснабжения Северную исправительную колонию №90 в Херсоне, но охрана учреждения не допустила электриков к распределительному щиту на территории объекта.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела по вопросам топливно-энергетического комплекса Херсонской облгосадминистрации Иван ЧЕРНЫЙ со ссылкой на руководство колонии, отключение тюрьмы, где содержится до 2 тыс. заключенных должны были произвести из-за долга в 8 тыс. грн.

По информации заместителя начальника Управление Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний в области Анатолия КОВТУНА, ранее долг исправительного заведения за использованную электроэнергию составлял 42 тыс. грн., однако управление погасило часть суммы. Остаток долга составил 8 тыс. грн. Все объекты колонии вне охраняемой зоны уже обесточены «Херсоноблэнерго». После попытки принудительного отключения непосредственно зоны содержания заключенных управление планирует в срок до 17 марта погасить остаток долга.

По данным и.о.председателя правления ОАО «Херсоноблэнерго» Юрия ЮРЧЕНКО отключение СИК №90 будет отложено до конца марта, так как ОАО получило гарантийный лист от Херсонской облгосадминистрации, в котором гарантируется оплата долга исправительного учреждения в срок до 27 марта.

Также по информации Ю.ЮРЧЕНКО, сегодня планировалось отключение от электроснабжения за долги Херсонского машиностроительного завода, однако работников «Херсоноблэнерго» также не допустили на территорию предприятия. Впрочем руководство электропоставщика-монополиста имеет твердые намерения обесточить завод уже в ближайшее время. Также в планах «Херсоноблэнерго» отключение Херсонского горводоканала, который не соблюдает ранее согласованный график погашения долгов за потребленную электроэнергию. Предупреждение о предстоящем отключении руководству горводоканала уже отослано.

Как сообщалось ранее 24 февраля ОАО «Энергопоставляющая компания «Херсоноблэнерго» за долги обесточила две насосных станции горводоканала Херсона, которые снабжают питьевой водой два спальных района обласного центра – Шуменский и Таврический. Без водоснабжения остались более 100 тыс. жителей города, 23 детских садика и 17 учебных заведений.

Городская прокуратура Херсона внесла предписание ОАО «Херсоноблэнерго» с требованием о незамедлительном возобновлении электроснабжения горводоканала Херсона и водоснабжение было восстановлено.

Депутаты Херсонского горсовета 27 февраля на внеочередной сессии выделили 2,5 млн. грн. горводоканалу для погашения текущих долгов перед «Херсоноблэнерго».