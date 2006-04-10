Черновецкий женил сына (фото)

В субботу женился 27-летний Степан Черновецкий, сын нового мэра Киева. Семейство Черновецких решило почему-то праздновать событие в главном концертном зале страны — Национальном дворце ”Украина”. В канун свадьбы отец жениха, Леонид Черновецкий, 54 года, убеждал: праздновать будут скромно, в кругу семьи, обязательно — в украинском стиле. Будут пить лишь грузинское вино, потому что мать жениха — грузинка. Гостей, уверял Леонид Черновецкий, будет немного, и ни одного политика.

По подсчетам ”ГПУ”, поздравить молодоженов в ”Украину” пришли до двухсот приглашенных. Здание извне не украшали — никаких шариков или сердечек. Вход охраняли работники службы безопасности ”Правекса” — банка, принадлежащего семье новоизбранного мэра столицы. У всех гостей на входе проверяли приглашение. Знаменитостей или же узнаваемых политиков, как и обещал Черновецкий-старший, не было. С номерами Верховной Рады стояло только одно авто, еще одно — с госзнаком ”Жив Бог”. Оно, наверное, принадлежит церкви ”Посольство Божье”, прихожанином которой является Леонид Михайлович.

Гости стали сходиться в ”Украину” за два часа до празднования. В основном, на дорогих машинах. Но были и такие, кто шел ко дворцу от ближайшей станции метро.

Больше всего Степану Черновецкому и его 20-летней жене, студентке Киевского национального университета Жанне, надарили картин. Гости проходили через охрану с большими тюками. Кое-кто входил с пустыми руками, но обязательно останавливаясь перед входом и проверяя во внутренних карманах пальто конверты. Одной семьей был внесен в ”Украину” плазменный телевизор.

В полшестого вечера ко дворцу подъехал кортеж из десяти черных ”мерседесов”, ”БМВ”, ”Лексусов”. Первым ехал легендарный черный ”Майбах” Леонида Черновецкого с номером ”Правекс”. Привычных для свадебных машин обручальных колец на нем не было. Из лимузина вышел сияющий мэр в черном костюме с ”бабочкой” и пошел с помощником в ”Украину”. Алины Степановны, супруги Черновецкого, с ним не было.

В 17.55 из ”Майбаха” вышли молодожены. Степан улыбался меньше, чем отец. Невесту разглядеть было трудно: ее лицо прикрывала фата. Жанна была одета в белое пышное платье, сверху — розовый меховой пиджачок. Один из фотокорреспондентов щелкнул снимок, и в то же мгновение к нему подбежали четыре охранника.

— Ты что делаешь? Тебя же сказали: нельзя! — кричали они, тесно обступив мужчину и размахивая кулаками. До драки не дошло.

Невесте было неудобно подниматься по лестнице. Она подняла платье выше колен, показав телесного цвета колготки и белые туфельки без каблуков, похожие на балетки. Даже в такой обуви невеста выше Степана Черновецкого.

— Не по-нашему как-то, без музыки и караваев, — поделилась впечатлениями 57-летняя Мария Петровна. — Неинтересно.

Время от времени киевляне останавливались возле ”Майбаха” и спрашивали у охраны, кто выступает во дворце

Там ”Правекс-банк” проводит вечеринку, — отвечали.

О свадьбе сына Черновецкого – ни слова.

— Гостей было мало. Разве это пир? Вот когда гуляли 11-летний юбилей газеты ”Бульвар”, то после Гордона и его гостей убирали три дня. Вот это была пирушка! А здесь я за полдня справилась, все вынесла и выбросила, — рассказывает ”ГПУ” на задворках дворца ”Украина” 45-летняя уборщица.

Женщина не сказала свое имя и фамилию — боится потерять работу за разглашение подробностей о свадьбе сына Леонида Черновецкого.

Свадьбу праздновали на четвертом этаже в банкетном зале. Накрыли шведский стол. Меню было морским. Огромные вареные омары подавали на трехъярусных блюдах из фольги. Был полусырой рыбный шашлык на деревянных шпажках, устрицы — маленькие и огромнейшие, едва вмещавшиеся на двух ладонях..

— Даже лягушки на столах были, в каком-то белом соусе-желе, — кривится уборщица. — А еще был большой свадебный торт. Я видела только блюдо из-под него. Красивый, наверное, был торт, по краям подставки - розовые розы. Диаметр — больше метра. Подставка едва поместилась в мусорный бак.

Свадебные объедки уборщица собрала в картонную коробку. К ней подошел человечище, с виду — бомж:

О! — удивляется он, увидев кучку омаров. — Засушу этих здоровых раков к пиву.

Из спиртных напитков, по словам уборщицы, на банкете было с десяток ящиков вина ”Бернар Дефе”, столько же коньяка ”Хеннеси” и несколько бутылок шампанского.

— Это вот дочери взяла, — женщина показывает цилиндровую коробку из-под бутылки ”Хеннеси”. — Обслугу они привезли свою. Перед свадьбой наших всех отпустили. А охране приказали отвечать: ”Здесь вечеринка для работников ”Правекс-банка”.

Зал был украшен белыми и красными шариками. На столах были только розовые розы. Александра Ивановна, 58 лет, продавец цветов на Бессарабском рынке, рассказала, что на свадьбу Степана Черновецкого у нее купили семь букетов.

Свидетели молодых Ирэн и Денис

— Три композиции заказали по телефону, забирали и рассчитывались водители, — женщина показывает на розовый букет в корзине стоимостью 500 грн. — Еще четыре выбирали молодые ребята как раз перед свадьбой. В основном, цветы были бело-розовыми, один букет — из фиолетовых орхидей.

Снять на один день Национальный дворец ”Украина” стоит $12 тыс. Свадьба сына нового столичного мэра — первая, которую здесь праздновали.

Черновецкие хотят внука

Степан — старший сын в семье Леонида Михайловича и Алины Степановны Черновецких. У его младше на год сестры Христины - двое детей. Леонид Черновецкий говорит, что с нетерпением ждал бракосочетания сына. Очень хочет стать в третий раз дедушкой.

Степан по специальности, как все в семье, — юрист. Работает вице-президентом ”Правекс-банка”, которым руководит отец. Степан стал депутатом Киеврады по списку блока Леонида Черновецкого.

Во время минувшей избирательной кампании его конкуренты заявляли, что у Степана Черновецкого были контакты с Александром Волконским — руководителем строительной фирмы ”Элита-центр”, обманувшей киевлян, по меньшей мере, на 400 млн грн. Леонид Черновецкий тогда сказал, что его сын, по собственной инициативе, побывал в Министерстве внутренних дел и дал показания.

"Кияни" со ссылкой на "Газету по-українськи"

Фото Юрия САПОЖНИКОВА, Владислава МУСИЕНКО Газета по-киевски