В офисе Еврокомиссара Иоганнеса Гана тщательно следят за ситуацией вокруг сети АТБ

В офисе еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнеса Хана внимательно следят за ходом расследования рейдерской атаки на торговую сеть АТБ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист-расследователь Алексей Станчевский.

"Вчера получил письмо из Брюсселя, из офиса еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения Иоганнеса Хана. Еще в феврале я лично ездил в столицу Бельгии к нашим европейским партнерам, чтобы ознакомить их с результатами журналистского расследования, которое мы проводили вместе с Константином Диканем и Дмитрием Воронковым. Напомню, расследование касалось рейдерской атаки на торговую сеть АТБ", - написал Станчевский.

В официальном ответе Еврокомиссара украинским журналистам-расследователям руководитель группы поддержки Еврокомиссара Питер М. Вагнер сообщил, что в Еврокомиссии внимательно изучили все собранные в ходе расследования документы и уже знают все обстоятельства силового давления на сеть АТБ.

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"Мы внимательно прочитали ваше письмо и приняли к тщательному вниманию ситуацию, которую вы описываете. Я хотел бы напомнить, что Европейская Комиссия уделяет важное внимание предупреждению и эффективной борьбе с коррупцией в Украине. Хотя Комиссия признала прогресс, достигнутый Украиной с созданием ключевых антикоррупционных институтов в рамках процесса либерализации визового режима и приветствовала запуск системы электронных деклараций, она также подчеркнула, что дальнейшая работа должна быть сделана, чтобы обеспечить продолжение осуществления антикоррупционных реформ", - говорится в официальном письме из офиса еврокомиссара Иоганнеса Хана.

Еврочиновники также пообещали тщательно мониторить ситуацию вокруг дальнейшей судьбы корпорации АТБ, а также отслеживать антикоррупционное расследование фактов организации силового давления на частную компанию некоторыми украинскими депутатами.

"Я могу заверить вас, что Комиссия внимательно следит за развитием событий в области борьбы с коррупцией в контексте политического диалога с украинскими властями в рамках Соглашения об ассоциации", - написал в письме к Алексею Станчевскому Питер М.Вагнер, руководитель группы поддержки Еврокомиссара Иоханнеса Хана.

С полным текстом письма офиса еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению можно ознакомиться на странице Алексея Станчевского в сети Facebook.