В Каирском зоопарке, закрытом уже более месяца в связи с птичьим гриппом, умерло самое старое в Египте животное - галапагосская черепаха по кличке Самира.

Ученые оценивают возраст черепахи, подаренной зоопарку в 1891 году, примерно в 315 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В последнее время черепаха, находившаяся под постоянным ветеринарным контролем, почти перестала двигаться и перестала есть. В 1992 году в возрасте почти 400 лет умер ее "супруг" Самир.

Черепахи были подарены в 1890 правителю Египта Мухаммеду Тауфику-паше, который отдал свой ботанический парк со всеми животными и птицами Каиру под зоопарк.

На Галапагосских островах сохранились 12 из 15 подвидов слоновой черепахи - крупнейшей из сухопутных черепах, некоторые из которых достигают в весе 200 килограммов. В свое время популяция слоновых черепах резко сократилась, поскольку мореплаватели брали их на корабли в качестве "живых консервов".