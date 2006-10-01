В США полицейские изрешетили пулями подозреваемого в убийстве

Американские полицейские буквально изрешетили пулями американца, подозреваемого в убийстве и ранении еще одного заместителя шерифа в штате Флорида, передает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.

В погоне за подозреваемым девять бойцов из полицейского отряда специального назначения SWAT сделали по укрывшемуся в лесу подозреваемому 110 выстрелов, 68 из которых попали в цель.

В "охоте" за убийцей полицейского участвовали до 500 стражей правопорядка: на этот период в районе Лейклэнд (Lakeland) в штате Флорида власти закрыли все школы, гражданам рекомендовали не покидать домов.

Подозреваемый применил оружие против двух замов шерифа после того, как его машину остановили за превышение скорости.

РИА "Новости"