В США полицейские изрешетили пулями подозреваемого в убийстве
13:35, 01 октября 2006Разное
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Из 110 выстрелов 68 попали
Американские полицейские буквально изрешетили пулями американца, подозреваемого в убийстве и ранении еще одного заместителя шерифа в штате Флорида, передает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.
В погоне за подозреваемым девять бойцов из полицейского отряда специального назначения SWAT сделали по укрывшемуся в лесу подозреваемому 110 выстрелов, 68 из которых попали в цель.
В "охоте" за убийцей полицейского участвовали до 500 стражей правопорядка: на этот период в районе Лейклэнд (Lakeland) в штате Флорида власти закрыли все школы, гражданам рекомендовали не покидать домов.
Подозреваемый применил оружие против двух замов шерифа после того, как его машину остановили за превышение скорости.
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