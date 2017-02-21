21 февраля УКРОП, ветераны АТО и матери пленных будут пикетировать Верховную Раду с требованием прекратить торговлю с ОРДЛО





21 февраля под зданием Верховной Рады Украины состоится митинг в поддержку торговой блокады оккупированных территорий Донбасса. В нем примут участие представители «Украинского объединения патриотов – УКРОП» со всей Украины, ветераны АТО, матери украинских военнопленных. Всего ожидается около 5 тысяч участников. Они будут требовать от Верховной Рады Украины принять закон об оккупированных территориях, который сделает невозможным торговлю с террористами, и создать Временную следственную комиссию для проверки двустороннего товарооборота.

Акция начнется в 9.00 и продлится целый день.

Представители УКРОПа отмечают, что торговля с оккупантами неприемлема. Еще в 2015 году Президент Украины заявил, что финансирование террористов, которые захватили украинские земли, недопустимо. Однако до сих пор ни глава государства, ни парламент не предприняли никаких шагов, чтобы положить конец бизнесу на крови.

Только за 2015 год с неподконтрольной территории вывезли 16 миллионов тонн угля, а 47% стоимости антрацита террористы получают как налог за поставки топлива государственной компании «Центрэнерго». Сумма доходов приближенных к власти олигархов и тех, кто покрывает теневые схемы, достигает более шести миллиардов гривен в год.

«Блокада, которую начали ветераны войны за Независимость, должна прекратить торговлю с оккупантами и их финансирование за счет средств простых украинцев», – убеждены в УКРОПе.