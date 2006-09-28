Водка в Украине подорожает

Концерн «Укрспирт» обратился с письмом к руководителям ликеро-водочных заводов с тем, чтобы на 4-й квартал текущего года переписать договора со спиртовыми заводами на получение спирта в связи с пересмотром его цены.

Как сообщил корреспонденту УНИАН президент ассоциации «Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака - СОВАТ» Вячеслав СОКЕРЧАК, «Укрспирт» намерен пересмотреть цену на спирт, предусмотренную договором на 4-й квартал текущего года, который подписывался в начале этого года.

По словам В.СОКЕРЧАКА, некоторые спиртовые заводы считают, что цена на спирт должна быть на 4-5 грн. выше той, что предусмотрена договором, при этом он подчеркнул, что нет никаких расчетов, на сколько и почему необходимо повышать цену. «Начинается то, что было в прошлом году», - заверил В.СОКЕРЧАК.

При этом он сообщил, что ассоциация «Соват» обратилась в Антимонопольный комитет Украины с тем, чтоб АМК рассмотрел данную ситуацию на предмет монопольного положения.

Как сообщал УНИАН, ранее АМК обязал госконцерн «Укрспирт» отозвать письма, которыми концерн рекомендовал своим предприятиям реализовывать спирт по новым, завышенным, ценам.

Концерн «Укрспирт» рекомендовал спиртовым заводам с 1 октября 2005 года повысить цену на спирт для поставок на внутренний рынок.

Концерн «Укрспирт» создан согласно постановлению Кабинета Министров Украины №701 от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности». В него входят 8 областных государственных объединений спиртовой и ликероводочной промышленности, 85 предприятий с государственной формой собственности и 23 ассоциированных члена с разными формами собственности (все отечественные спиртовые заводы, за исключением трех).

В Украине в 2005 году объем производства спирта вырос на 25,6% - до 29,9 тыс. дал. По информации Концерна, в 2006 году прогнозируется рост производства спирта, по предварительным данным, будет произведено более 30 тыс. дал. Увеличение производства прогнозируется частично за счет увеличения внутреннего потребления и основное увеличение – за счет роста экспортных поставок.