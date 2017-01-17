17 января 2017 в 12:00 состоится расширенное пленарное заседание Совета Союза юристов Украины с привлечением глав всех областных организаций, членов Совета Союза юристов Украины, руководителей правоохранительных органов Украины, руководства Верховного суда, руководителей высших юридических учебных заведений Украины.

Заседание состоится в главном зале Национальной Академии прокуратуры Украины (улица Мельникова, 81Б)

Также на заседании состоится Презентация совместно с фондом USAID программы судебной реформы в Украине. От фонда выступать руководитель проекта Дэвид Вон и Святослав Пискун - от Союза юристов Украины.

Регистрация начинается в 10:00.

Телефон для дополнительной информации о регистрации и вопросам аккредитации - 095-55-77-0-33.