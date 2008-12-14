Неисправный котел стал причиной гибели семьи из 4 человек

В Полтавской области через неисправный отопительный котел погибла семья из 4 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, 14-го декабря в 14:15 в селе Бречковка Полтавского района в частном жилом доме на улице Гоголя, 4, были обнаружены тела 2 детей, 1995 и 2007 года рождения, и их родителей.

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление природным газом в результате неисправности автоматики отопительного котла.

На месте работала опергруппа Главного областного управления МЧС.