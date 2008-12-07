Нобелевская неделя откроется в Стокгольме и Осло

Традиционная Нобелевская неделя начинается 7 декабря в Стокгольме и Осло, продлится она до 12 декабря, сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.

Церемония вручения премий проходит в столицах Швеции и Норвегии 10 декабря - в день кончины их основателя, шведского промышленника Альфреда Нобеля.

До и после вручения премий в программе лауреатов будут пресс-конференции, встречи со студентами, участие в официальных приемах, концертах, выступления с лекциями и поездки по североевропейским вузам.

Обладателями Нобелевских премий-2008 стали в общей сложности 12 человек - граждане США, Франции, Японии, Германии и Финляндии.

По сложившимся правилам, каждый Нобелевский лауреат может включить в состав своей официальной делегации не более 16 человек: членов семьи, друзей и коллег.

Среди двенадцати Нобелевских лауреатов 2008 года - одна женщина. Это французский профессор из института Пастера Франсуаза Барре-Синусси, ставшая одним из обладателей награды в области медицины и физиологии.

Самый молодой обладатель премии - 55-летний экономист из США Пол Кругман, получивший премию по экономике, учрежденную в 1968 году шведским Госбанком в память об Альфреде Нобеле.

На церемонии вручения премии по состоянию здоровья не будет присутствовать самый старший из лауреатов - 87-летний американский физик Йоитиро Намбу. Нобелевский диплом и медаль ему вручит в Чикаго 10 декабря посол Швеции в США.

Сумма Нобелевской премии в каждой отдельной номинации в 2008 году составляет 10 миллионов шведских крон.

Обладателями награды в области медицины и физиологии в этом году стали один исследователь из Германии и двое ученых из Франции. Профессор Харальд цур Хаузен из немецкого Центра изучения раковых заболеваний (Гейдельберг) удостоен половины премии за открытия вируса папилломы человека, приводящего к раку шейки матки.

Исследователь из французского института Пастера Франсуаза Барре-Синусси и ее коллега Люк Монтанье, представитель Всемирного фонда исследований в области СПИДа и предотвращения его распространения (Париж), поделят вторую половину премии за открытия в сфере вируса иммунодефицита человека.

Ученый из США и двое исследователей из Японии стали лауреатами премии в области физики. Половина премии вручается Йоитиро Намбу, профессору института Энрико Ферми (Чикагский университет, США) за его открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в физике элементарных частиц.

Вторую половину поделят японские ученые Макото Кобаяси, профессор центра исследования физики высоких энергий - KEK (Цукуба, Япония), а также Тосихиде Маскава, профессор Института теоретической физики YITP (Киотский университет). Премия вручается им за открытия источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере трех семейств кварков.

Нобелевская премия по химии будет вручена трем ученым из США. Ее поделят Осаму Симумора - гражданин Японии, работающий в американской лаборатории биологии моря в Массачусетсе (Бостон, США), а также Мартин Челфи из Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) и Роджер Цьен, профессор Университета Калифорнии (Сан-Диего, США). Награда вручается им "за открытия и исследования в области зеленого флюоресцирующего белка GFP, который стал одним из важнейших исследовательских инструментов в биологии, так как позволяет вести наблюдения за процессами в живых клетках.

Обладателям Нобелевской премии по литературе стал писатель из Франции Жан-Мари Гюстав Леклезио.

Нобелевская премия мира 2008 года присуждена экс-президенту Финляндии Марти Ахтисаари за его тридцатилетнюю миротворческую деятельность на разных континентах.

Обладателем премии по экономике назван американский исследователь Пол Кругман из Принстонского университета (США). В мотивации вручения награды Полу Кругману Комитет по экономической премии Королевской шведской академии наук отметил вклад ученого в "анализ структуры торговли и географического распределения экономической активности".

РИА “Новости”