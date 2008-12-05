22-летний мужчина после развода взорвал себя на кладбище

В Оржицком районе Полтавской области 22 летний мужчина после развода с женой взорвал себя.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Полтавской области, трагедия произошла вечером 4 декабря.

По их данным, 22-летний молодой человек покончил жизнь самоубийством на сельском кладбище: он привязал к телу 200-граммовую тротиловую шашку, которую потом подорвал. Шансов выжить у самоубийцы не было.

Возможной причиной, подтолкнувшей сельского жителя к самоубийству, в милиции называют душевную травму, которую он мог получить после развода. Как раз в день самоубийства районный суд развел его с женой.