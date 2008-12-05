Датские военные спасли тонущих пиратов

Военный корабль Дании оказал помощь экипажу судна, терпевшему бедствие в условиях плохой погоды в Аденском заливе и, предположительно, принадлежавшему пиратам, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей датских ВМС.

Операция по спасению людей с корабля была осуществлена после получения сигнала о бедствии. По международным законам военный корабль обязан прийти на помощь, даже несмотря на подозрение об истинном предназначении судна.

По словам представителей ВМС Дании, на корабле были обнаружены единицы оружия, подобные тем, что использовали сомалийские пираты при захвате судов.

После успешно проведенной операции было принято решение об уничтожении судна.

"В условиях плохой погоды было невозможно взять тонущий корабль на буксир, и он был уничтожен в интересах безопасности судоходства", - цитирует слова представителей датских ВМС агентство.

Все подозреваемые в пиратстве были переданы правоохранительным органам Йемена.

РИА “Новости”