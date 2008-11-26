Ауди и Дэу-сенс не разминулись: 5 погибших, 2 раненых

В Смилянском районе Черкасской области в результате столкновения «Ауди-100» и «Дэу-сенс» пять человек погибли, два - травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 8-и часов.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС, которые разблокировали пострадавших и извлекли их из искореженных машин. Причина ДТП устанавливается.