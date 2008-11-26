Ауди и Дэу-сенс не разминулись: 5 погибших, 2 раненых
13:48, 26 ноября 2008Разное
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ДТП в Черкасской области
В Смилянском районе Черкасской области в результате столкновения «Ауди-100» и «Дэу-сенс» пять человек погибли, два - травмированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 8-и часов.
На место оперативно прибыли спасатели МЧС, которые разблокировали пострадавших и извлекли их из искореженных машин. Причина ДТП устанавливается.
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