Польша не будет демонтировать памятники УПА

Польские власти не намерены демонтировать памятники Украинской повстанческой армии (УПА), речь идет только об инвентаризации, сообщила в беседе с корреспондентом РИА Новости вице-воевода (заместитель губернатора) Подкарпатского воеводства Малгожата Хомич (Malgоrzata Chomycz).

Депутат львовского облсовета от БЮТ Остап Козак во вторник обнародовал на сессии облсовета запрос, в котором выразил обеспокоенность "распоряжением вице-воеводы Подкарпатского воеводства Республики Польша Малгожаты Хомич о демонтаже памятника погибшим воинам УПА в лесном массиве возле горы Крещатая" и просил облсовет официально предупредить руководство воеводства о недопустимости таких действий.

Говоря о конкретной ситуации, связанной с памятником УПА возле горы Крещатая, Хомич подчеркнула, что "речь идет о выяснении обстоятельств установки и легальности установки этого памятника, что регламентируется действующим законодательством Польши, а также польско-украинскими договоренностями".

В имеющемся в распоряжении РИА Новости документе, подписанном вице-воеводой Подкарпатского воеводства, отмечается, что "памятник на горе Крещатая неподалеку от места, называемого Стжельницей, был установлен без соответствующих согласований…"

В депутатском обращении к председателю Львовского областного совета и губернатору Львовской области подчеркнуто, что "согласно с этим распоряжением, воеводской власти также поручается провести учет всех памятников украинским повстанцам для последующего их демонтажа".

С другой стороны, "утверждения о готовящемся демонтаже всех памятников УПА также не соответствуют действительности. В настоящее время мы проводим исключительно тщательную инвентаризацию всех памятников и памятных таблиц", - сказала РИА Новости Малгожата Хомич.