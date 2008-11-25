В ЗиЛ-130 взорвался газовый баллон

Сегодня около 16 часов возле поселка Пышное Лубненского района Полтавской области, на автодороге Киев - Харьков, произошел взрыв газового баллона в грузовике «ЗиЛ-130», который принадлежит ОАО «Лубныгаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва погиб один работник ремонтно-восстановительной бригады, еще двое с ожогами разной степени тяжести госпитализированы. На месте происшествия работали спасатели МЧС.