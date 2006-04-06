Названа самая красивая женщина всех времен (фото)
"New Woman Magazine" опубликовал список самых красивых женщин
Легенда Голливуда Одри Хепберн названа самой красивой женщиной всех времен по версии британского журнала "New Woman Magazine". В опросе приняли участие пять тысяч читательниц, сообщила телекомпания Sky News.
Четыре из пять "икон" первой пятерки оказались кинозвездами прошлого: кроме Одри Хепберн, верхние строчки хит-парада заняли Грейс Келли, Софи Лорен и Мерилин Монро. Замыкает первую пятерку американская топ-модель Синди Кроуфорд.
В десятке самых красивых женщин оказались также Анджелина Джоли, Кэтрин Зета-Джонс, принцесса Диана, Халле Берри и Скарлетт Йохансон. Скандальная топ-модель Кейт Мосс занимает 11-ую строчку, а кинодива Элизабет Тейлор - 12-ую. Единственная россиянка в этом списке - Анна Курникова - замыкает хит-парад под номером 100.