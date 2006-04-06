Названа самая красивая женщина всех времен (фото)

Легенда Голливуда Одри Хепберн названа самой красивой женщиной всех времен по версии британского журнала "New Woman Magazine". В опросе приняли участие пять тысяч читательниц, сообщила телекомпания Sky News.

Четыре из пять "икон" первой пятерки оказались кинозвездами прошлого: кроме Одри Хепберн, верхние строчки хит-парада заняли Грейс Келли, Софи Лорен и Мерилин Монро. Замыкает первую пятерку американская топ-модель Синди Кроуфорд.

В десятке самых красивых женщин оказались также Анджелина Джоли, Кэтрин Зета-Джонс, принцесса Диана, Халле Берри и Скарлетт Йохансон. Скандальная топ-модель Кейт Мосс занимает 11-ую строчку, а кинодива Элизабет Тейлор - 12-ую. Единственная россиянка в этом списке - Анна Курникова - замыкает хит-парад под номером 100.

Лента.ру