В Крыму Мерседес врезался в автобусную остановку: есть жертвы

Один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня ночью на трассе Феодосия-Симферополь в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением - машина врезалась в бетонную конструкцию автобусной остановки на повороте к поселку Коктебель. «Удар был настолько сильным, что «иномарка» пробила стену остановки. У машины полностью размозжило переднюю часть и снесло крышу», - говорится в сообщении. Один из пассажиров «Мерседеса» погиб.

На место автоаварии прибыли спасатели, ГАИ и «скорая помощь». Спасателям пришлось использовать спецтехнику, чтобы вытащить из искореженного автомобиля сидевших сзади пассажиров и тело погибшего.

26-летний водитель «Мерседеса» и трое пассажиров (все жители Феодосии) получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, ушибы и переломы. Все четверо госпитализированы в Феодосийскую горбольницу.